Редактируйте PDF-файлы онлайн
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Как редактировать PDF-файл
Для загрузки перетащите файл в поле выше. Вы также можете загрузить документ с компьютера или из облака.
Вот как работает универсальный PDF-редактор. Слева вы видите миниатюры страниц. Выберите ту, которую хотите отредактировать. Над страницей в режиме предварительного просмотра надо выбрать нужное действие. Там же доступны дополнительные действия (отменить, вернуть изменение, увеличить). Чтобы изменить цвет или шрифт, откройте меню «Опции».
Редактируйте PDF-документы онлайн
Чтобы отредактировать файл Adobe PDF, не надо ничего скачивать или устанавливать. Просто используйте онлайн-студию PDF2Go — это бесплатно!
Забудьте о вредоносных программах и вирусах, не забивайте жёсткий диск. Отредактируйте PDF-документ онлайн и скачайте готовый файл!
Зачем нужен PDF-редактор?
Хотите добавить пометки в PDF-файл? Выделить самую важную часть или основные абзацы? Наверное, придётся распечатать файл...
А вот и нет! Благодаря PDF2Go вы можете рисовать в PDF-файле, добавлять изображения и водяные знаки, а также обрезать и копировать отдельные части документа.
Редактируйте у нас — это безопасно
Не беспокойтесь о безопасности! Все файлы, загруженные на PDF2Go, обрабатываются автоматически. Только у вас есть доступ к содержимому файла.
Все права собственности на PDF-файл сохраняются за вами.
Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности.
Можно ли отредактировать PDF-файл?
Конечно! PDF2Go позволяет редактировать любые PDF-файлы — с таблицами, изображениями, текстом.Документы:
Adobe PDF
Редактируйте PDF-файлы в любом удобном месте
Вам не нужен компьютер, чтобы редактировать PDF-документы. Название PDF2Go говорит само за себя. Всё, что вам нужно, — это надёжное подключение к сети.
PDF2Go работает на смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках с такими браузерами, как Chrome, Opera, Safari, Firefox и не только!