Редактировать PDF

Онлайн-редактор позволяет редактировать PDF-файлы. Вы можете добавить текст, вставить изображение, нарисовать прямоугольники, круги и стрелки, выделить абзац, вырезать и скопировать часть документа.

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Как редактировать PDF-файл?

  1. Загрузите файл для редактирования.
  2. Нажмите на миниатюру страницы слева.
  3. Выберите инструмент для редактирования из меню над страницей.
  4. Рисуйте, пишите и добавляйте примечания на страницах файла. Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, отменять изменения, сбрасывать настройки и всё в таком духе.
  5. Откройте меню «Опции» слева, чтобы изменить цвет, шрифт, размер кисти и т.д.
  6. Нажмите на кнопку «Сохранить» дважды, чтобы получить готовый, отредактированный PDF.
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Редактируйте PDF-файлы онлайн
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Как редактировать PDF-файл

Для загрузки перетащите файл в поле выше. Вы также можете загрузить документ с компьютера или из облака.

Вот как работает универсальный PDF-редактор. Слева вы видите миниатюры страниц. Выберите ту, которую хотите отредактировать. Над страницей в режиме предварительного просмотра надо выбрать нужное действие. Там же доступны дополнительные действия (отменить, вернуть изменение, увеличить). Чтобы изменить цвет или шрифт, откройте меню «Опции».

Редактируйте PDF-документы онлайн

Чтобы отредактировать файл Adobe PDF, не надо ничего скачивать или устанавливать. Просто используйте онлайн-студию PDF2Go — это бесплатно!

Забудьте о вредоносных программах и вирусах, не забивайте жёсткий диск. Отредактируйте PDF-документ онлайн и скачайте готовый файл!

Зачем нужен PDF-редактор?

Хотите добавить пометки в PDF-файл? Выделить самую важную часть или основные абзацы? Наверное, придётся распечатать файл...

А вот и нет! Благодаря PDF2Go вы можете рисовать в PDF-файле, добавлять изображения и водяные знаки, а также обрезать и копировать отдельные части документа.

Редактируйте у нас — это безопасно

Не беспокойтесь о безопасности! Все файлы, загруженные на PDF2Go, обрабатываются автоматически. Только у вас есть доступ к содержимому файла.

Все права собственности на PDF-файл сохраняются за вами.

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности.

Можно ли отредактировать PDF-файл?

Конечно! PDF2Go позволяет редактировать любые PDF-файлы — с таблицами, изображениями, текстом.

Документы:

Adobe PDF

Редактируйте PDF-файлы в любом удобном месте

Вам не нужен компьютер, чтобы редактировать PDF-документы. Название PDF2Go говорит само за себя. Всё, что вам нужно, — это надёжное подключение к сети.

PDF2Go работает на смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках с такими браузерами, как Chrome, Opera, Safari, Firefox и не только!