Как редактировать PDF-файл

Для загрузки перетащите файл в поле выше. Вы также можете загрузить документ с компьютера или из облака.

Вот как работает универсальный PDF-редактор. Слева вы видите миниатюры страниц. Выберите ту, которую хотите отредактировать. Над страницей в режиме предварительного просмотра надо выбрать нужное действие. Там же доступны дополнительные действия (отменить, вернуть изменение, увеличить). Чтобы изменить цвет или шрифт, откройте меню «Опции».