Бесплатный PDF-конвертер

Редактируйте и преобразуйте PDF-файлы онлайн в браузере. Выберите нужный инструмент:

Отредактируйте PDF-файл

Редактировать PDF

Инструмент для редактирования PDF-файлов онлайн. Вы можете добавить или удалить текст, выделить предложение, вставить изображение и не только.

Объединить PDF

Наш инструмент позволяет объединять PDF-файлы в любом порядке.

Разделить PDF

Извлеките страницы или разбейте PDF-файл на несколько одностраничных документов.

Сортируйте и удаляйте страницы PDF-файла

Инструмент для сортировки страниц PDF-файла. Вы также можете удалить страницы из PDF-файла.

Повернуть страницы PDF-файла

Поворачивайте и сохраняйте страницы PDF-файла. Например, можно перевернуть изображения, отсканированные «вверх ногами».

Улучшайте PDF-файлы

Сжать PDF

Улучшено!

Уменьшите размер PDF-файла онлайн. Доступны разные параметры сжатия.

Защитить PDF

Установите пароль на PDF. Выберите подходящий способ защиты файла.

Разблокировать PDF

Разблокируйте защищённый PDF-файл. Просто укажите пароль и мы снимем защиту с файла.

Изменить размер страниц PDF-файла

Измените формат листа PDF-файла, например, формат «letter» на A4.

Восстановить PDF

Попробуйте восстановить повреждённый PDF при помощи бесплатного инструмента. Спасите свои документы.

Оптимизировать PDF для веб

Новое!

Этот мощный инструмент позволит оптимизировать PDF-файл для веб. Используйте «PDF для веб», чтобы упростить и ускорить публикацию PDF в сети.

Конвертировать из PDF

Конвертировать из PDF

Универсальный инструмент для преобразования PDF-файлов в другие форматы.

PDF в Word

Преобразуйте PDF-файл в формат DOC или DOCX. Конвертер позволяет создавать и редактировать текстовые документы из PDF-файлов.

PDF в JPG

Этот конвертер позволяет извлечь изображение из PDF-файла и сохранить его в формате JPG.

PDF в PowerPoint

Простой и удобный инструмент для создания презентаций формата PPT и PPTX из PDF-файлов.

PDF в Excel

Преобразуйте PDF в XLS или Microsoft Excel в XLSX. С помощью этого конвертера вы можете создавать электронные таблицы из документов.

PDF в текстовый документ

Конвертируйте PDF в текстовые файлы. Функция OCR позволяет получить редактируемый текст даже из отсканированной книги в формате PDF.

Конвертировать в PDF

Конвертировать в PDF

Качественный конвертер для преобразования любых форматов в PDF.

Word в PDF

Конвертер позволяет преобразовать документы DOC и DOCX в файлы формата PDF.

JPG в PDF

Конвертер JPG в PDF с возможностью объединения нескольких JPG-файлов в один PDF.

Презентацию в PDF

Конвертер презентаций в PDF для преобразования файлов PPT или PPTX в формат PDF.

Excel в PDF

Преобразуйте Excel в PDF при помощи онлайн-конвертера. Создавайте PDF-файлы из таблиц формата XLS и XLSX.

EPUB в PDF

Новое!

Конвертер EPUB в PDF для преобразования электронных книг в формат PDF.

Smart PDF editing and conversion solutions for all of you that work from home or are doing remote work!

Check out PDF2Go for Home Office

Редактируйте и конвертируйте PDF-файлы онлайн
бесплатно в любом месте

Как пользоваться PDF2Go

Вы пришли на PDF2Go в поисках онлайн-редактора для PDF-файлов. То есть вы уже знаете, что хотите сделать с файлом. Вы можете преобразовать файл в PDF, повернуть страницы, объединить несколько файлов в один, добавить или удалить пароль и не только.

Выберите действие, которое хотите выполнить с PDF-файлом, и мы перенаправим вас на страницу с доступными функциями. Отредактируйте PDF онлайн, а всё остальное сделаем мы.

Да, это действительно просто!

Конвертируйте PDF-файлы онлайн

Выберите конвертер:

Конвертировать из PDF:

Конвертируйте PDF-файлы в документы MS Word, презентации или изображения.

Конвертировать в PDF:

Конвертировать изображения в формат PDF так же просто, как презентации или другие документы. Например, можно сделать PDF-файл из текстового документа в формате Word

Редактируйте PDF-файлы онлайн

Отредактировать PDF-документ — простая задача, требующая простого решения. PDF2Go позволяет редактировать PDF-файлы быстро и легко.

Поворачивайте, разделяйте и объединяйте PDF-файлы, уменьшайте их размеры и соотношения сторон — это удобно и просто. Вы также можете защитить PDF-файл паролем.

Ваши файлы в полной безопасности!

Все загружаемые файлы удаляются через 24 часа. Мы не делаем резервных копий. Наш сервис полностью автоматизирован, то есть все операции выполняются автоматически.

За вами сохраняются все авторские права и право собственности на файл. Ваши данные защищены от доступа третьих лиц, но вы можете делиться уникальной ссылкой на скачивание преобразованного документа.

Поддерживаемые форматы файлов

Документы:

PDF, Microsoft Word, OpenOffice, TXT, RTF, EPUB и другие

Изображения:

JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, SVG и другие

Презентации:

PPT, PPTX, ODP и другие

PDF-редактор всегда с вами!

Название PDF2Go говорит само за себя. Вы можете конвертировать PDF-файлы в Word или поворачивать страницы документа на любом устройстве в любом браузере. Вам не надо ничего скачивать или устанавливать.

Редактируйте PDF-файлы в любом удобном для вас месте на компьютере, смартфоне или планшете — подойдёт любая операционная система, будь то Windows, Mac или Linux. Просто откройте браузер — и вперёд!