Редактируйте и конвертируйте PDF-файлы онлайн
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Как пользоваться PDF2Go
Вы пришли на PDF2Go в поисках онлайн-редактора для PDF-файлов. То есть вы уже знаете, что хотите сделать с файлом. Вы можете преобразовать файл в PDF, повернуть страницы, объединить несколько файлов в один, добавить или удалить пароль и не только.
Выберите действие, которое хотите выполнить с PDF-файлом, и мы перенаправим вас на страницу с доступными функциями. Отредактируйте PDF онлайн, а всё остальное сделаем мы.
Да, это действительно просто!
Конвертируйте PDF-файлы онлайн
Выберите конвертер:Конвертировать из PDF:
Конвертируйте PDF-файлы в документы MS Word, презентации или изображения.Конвертировать в PDF:
Конвертировать изображения в формат PDF так же просто, как презентации или другие документы. Например, можно сделать PDF-файл из текстового документа в формате Word
Редактируйте PDF-файлы онлайн
Отредактировать PDF-документ — простая задача, требующая простого решения. PDF2Go позволяет редактировать PDF-файлы быстро и легко.
Поворачивайте, разделяйте и объединяйте PDF-файлы, уменьшайте их размеры и соотношения сторон — это удобно и просто. Вы также можете защитить PDF-файл паролем.
Ваши файлы в полной безопасности!
Все загружаемые файлы удаляются через 24 часа. Мы не делаем резервных копий. Наш сервис полностью автоматизирован, то есть все операции выполняются автоматически.
За вами сохраняются все авторские права и право собственности на файл. Ваши данные защищены от доступа третьих лиц, но вы можете делиться уникальной ссылкой на скачивание преобразованного документа.
Поддерживаемые форматы файлов
PDF, Microsoft Word, OpenOffice, TXT, RTF, EPUB и другиеИзображения:
JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, SVG и другиеПрезентации:
PPT, PPTX, ODP и другие
PDF-редактор всегда с вами!
Название PDF2Go говорит само за себя. Вы можете конвертировать PDF-файлы в Word или поворачивать страницы документа на любом устройстве в любом браузере. Вам не надо ничего скачивать или устанавливать.
Редактируйте PDF-файлы в любом удобном для вас месте на компьютере, смартфоне или планшете — подойдёт любая операционная система, будь то Windows, Mac или Linux. Просто откройте браузер — и вперёд!