Как пользоваться PDF2Go

Вы пришли на PDF2Go в поисках онлайн-редактора для PDF-файлов. То есть вы уже знаете, что хотите сделать с файлом. Вы можете преобразовать файл в PDF, повернуть страницы, объединить несколько файлов в один, добавить или удалить пароль и не только.

Выберите действие, которое хотите выполнить с PDF-файлом, и мы перенаправим вас на страницу с доступными функциями. Отредактируйте PDF онлайн, а всё остальное сделаем мы.

Да, это действительно просто!